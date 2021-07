Effetto Mourinho, ora tutti puntano sulla Roma (Di mercoledì 14 luglio 2021) Scommettitori che puntano in massa sulla Roma di José Mourinho: il 42% puntano sullo scudetto dei giallorossi I bookmakers scatenati con le previsioni sulla Serie A che sta per iniziare. E si sente fortissimo quello che si può definire l’Effetto José Mourinho, da poco arrivato sulla panchina giallorossa. Gli scommettitori si sono subito attivati sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Scommettitori chein massadi José: il 42%sullo scudetto dei giallorossi I bookmakers scatenati con le previsioniSerie A che sta per iniziare. E si sente fortissimo quello che si può definire l’José, da poco arrivatopanchina giallorossa. Gli scommettitori si sono subito attivatiQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Mourinho Serie A, Mourinho fa volare la Roma: per lo scudetto pioggia di scommesse sui giallorossi Effetto Mourinho lampante nelle scommesse sulla prossima stagione di Serie A . Nel giorno del calendario 2021/2022 il primo colpo di scena arriva dalle percentuali di gioco registrate dai bookmaker ...

Agresti: Mourinho ha avuto intuizione giusta per compattare gruppo | Top News L'effetto Mourinho comincia a farsi sentire in casa Roma. E' presto per far parlare il campo ma lo Special One sta già conquistando tutti come conferma a Radio Radio Stefano Agresti Dello stesso avviso ...

Effetto Mourinho, ora tutti puntano sulla Roma SerieANews Serie A, i bookmakers credono nell’effetto Mourinho: 42% di puntate sulla Roma ROMA MOURINHO QUOTE – Oggi sarà sorteggiato il calendario per la stagione 2021/22. I bookmakers già si scatenano con le proprie previsioni sul campionato che sta per iniziare. L’effetto Mourinho sulla ...

Dzeko rigenerato dall’effetto Mourinho: la permanenza sembra sempre più vicina ROMA DZEKO – “Sempre più motivato”, ha scritto Edin Dzeko su Instagram accompagnando uno scatto di allenamento giallorosso. Stando a quanto riportato dal sito del Corriere dello Sport, sarebbe proprio ...

