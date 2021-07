Effetto Dad: alla Maturità uno studente su 2 ha una preparazione da terza media Il test (Di mercoledì 14 luglio 2021) I risultati dei test Invalsi certificano il grave ritardo degli apprendimenti causato dalla pandemia. Bianchi: «Stiamo lavorando per la scuola in presenza ma bisogna che si vaccinino anche i ragazzi. Faccio appello alla responsabilità collettiva» Leggi su corriere (Di mercoledì 14 luglio 2021) I risultati deiInvalsi certificano il grave ritardo degli apprendimenti causato dpandemia. Bianchi: «Stiamo lavorando per la scuola in presenza ma bisogna che si vaccinino anche i ragazzi. Faccio appelloresponsabilità collettiva»

