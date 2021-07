Ecco la mappa degli investimenti a Roma. Tutto in chiaro sul web. Dai miliardi spesi in centro e nelle periferie al salvataggio dell’Atac (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli investimenti fatti a Roma negli ultimi cinque anni sono giganteschi, ma i candidati che hanno cominciato a sfidarsi per il Campidoglio fingono di non conoscerli, ripetendo luoghi comuni e sconfinando persino nel ridicolo, com’è capitato all’aspirante sindaco di destra Enrico Michetti, secondo cui va cambiata la flotta dell’Atac, l’azienda del trasporto pubblico che a fine mandato della sindaca Virginia Raggi avrà in dotazione 900 bus nuovi. Roba che non si vedeva da decenni. Per quei cittadini che non si fanno circuire dalle classiche invenzioni delle campagne elettorali, il Comune di Roma ha pubblicato sul suo sito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Glifatti anegli ultimi cinque anni sono giganteschi, ma i candidati che hanno cominciato a sfidarsi per il Campidoglio fingono di non conoscerli, ripetendo luoghi comuni e sconfinando persino nel ridicolo, com’è capitato all’aspirante sindaco di destra Enrico Michetti, secondo cui va cambiata la flotta, l’azienda del trasporto pubblico che a fine mandato della sindaca Virginia Raggi avrà in dotazione 900 bus nuovi. Roba che non si vedeva da decenni. Per quei cittadini che non si fanno circuire dalle classiche invenzioni delle campagne elettorali, il Comune diha pubblicato sul suo sito ...

