Ecco calendario Serie A. Juve favorita. Inter e Napoli in scia. Atalanta e Milan sugli scudi, Roma e Lazio mine vaganti (Di mercoledì 14 luglio 2021) La compiLazione del calendario di Serie A ha dato ufficialmente il via alla corsa scudetto 2021-2022. Il torneo di Serie A partirà il 22 agosto, fatti salvi gli anticipi televisivi, per concludersi il 22 maggio del 2022. Per la prima volta il calendario di Serie A avrà una composizione asimmetrica: non ci sarà la tradizionale identica cronologia della gare tra il girone d’andata e quello di ritorno. Scopri il calendario completo della Serie A Sarà una stagione di Serie A rivoluzionaria sul fronte televisivo. Lo scettro passa nelle mani ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) La compine deldiA ha dato ufficialmente il via alla corsa scudetto 2021-2022. Il torneo diA partirà il 22 agosto, fatti salvi gli anticipi televisivi, per concludersi il 22 maggio del 2022. Per la prima volta ildiA avrà una composizione asimmetrica: non ci sarà la tradizionale identica cronologia della gare tra il girone d’andata e quello di ritorno. Scopri ilcompleto dellaA Sarà una stagione diA rivoluzionaria sul fronte televisivo. Lo scettro passa nelle mani ...

Advertising

Inter : ?? | CALENDARIO @SerieA 2021/2022 ? Ecco il nostro calendario completo! ?? #ForzaInter - acmilan : ?? #SerieATIM 2021/22 ?? Ready for the new season? Here's the full fixture list ??? Pronti per la nuova @SerieA? Ecc… - Gazzetta_it : +++ Serie A, ecco il calendario completo 2021-22. Scaricalo qui+++ - aelsharkawy98 : RT @acmilan: ?? #SerieATIM 2021/22 ?? Ready for the new season? Here's the full fixture list ??? Pronti per la nuova @SerieA? Ecco il calend… - taeyongisrudeaf : RT @TorinoFC_1906: ??? | CALENDARIO Ecco svelati tutti i nostri match della stagione 2021/2022 ?? #SFT -