È l’unico esemplare al mondo: avvistata la manta rosa | Le immagini spettacolari (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stata avvistata la manta rosa chiamata Ispettore Clouseau: uno spettacolo delle natura rarissimo e unico nel suo genere. Ma perché ha questa colorazione? Il regno animale sa sempre come sorprenderci e questa volta lo fa con una manta rosa. No. Non stiamo parlando di un fenicottero, avete letto bene: una manta dalla bizzarra colorazione. L'articolo È l’unico esemplare al mondo: avvistata la manta rosa Le immagini spettacolari è apparso prima sul sito ... Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 luglio 2021) È statalachiamata Ispettore Clouseau: uno spettacolo delle natura rarissimo e unico nel suo genere. Ma perché ha questa colorazione? Il regno animale sa sempre come sorprenderci e questa volta lo fa con una. No. Non stiamo parlando di un fenicottero, avete letto bene: unadalla bizzarra colorazione. L'articolo ÈallaLeè apparso prima sul sito ...

Advertising

ArduinDanny : @fauci78 A Torino c é il secondo museo Egizio al mondo. Con pezzi unici come l’unico esemplare completo del Libro dei Morti. - Stella_Bipolare : @IlMist Devi provarne almeno cento prima di scovare l'unico esemplare che non sa di acqua in cui hai sciacquato la frutta. - FraBcc : @ZZilianiJr @ZZiliani #ziliani È l'unico esemplare al mondo di coniglio con le corna ?????????? - kirk1815 : @RMida89 @ValentinaVeltro @Alyenante L'unico branco di cui si manifesta incontrovertibilmente l'esistenza è quello… - a_magliocchi : @Tony_Taylor_ @ClaMarchisio8 Comprendo. Ma se non si dà una punizione esemplare, non ne usciremo mai. E l’unico mod… -

Ultime Notizie dalla rete : l’unico esemplare Alfa Romeo 8C 2900 Speciale Tipo le Mans: l’esemplare unico visto da vicino La Gazzetta dello Sport