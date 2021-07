È improprio parlare di trattativa Stato-Bonucci visto che gli interessi erano identici

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’altro ieri, con il viaggio itinerante del pullman scoperto da cui i calciatori della nazionale hanno finalmente (per loro) interagito con il pubblico festante ai loro piedi (letteralmente, oltre che in senso figurato) si è consumato l’ultimo atto del declino di un paese, anzi l’atto che certifica prima ancora che il suo punto di non ritorno, quello che lo sport (e la sua celebrazione) è ormai diventato per i diretti interessati: nient’altro che funzione di potere, nient’altro che strumento di distrazione di massa e di acquisizione di consenso. Un buio dell’anima che abbraccerebbe più componenti del nostro vivere sociale, ma che tuttavia ha avuto quali attori protagonisti dello scempio ...