È il gol di Schick il più bello degli Europei

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Come ampiamente prevedibile, Patrickha vinto la classifica del gol più. Il suo colpo da metà campo, da oltre campo, contro la Scozia ha sbaragliato la concorrenza. È stato un gol semplicemente straordinario, che non si vede quasi mai sui campi di calcio, figuriamoci in competizioni importanti come l’Europeo. Sono stati raccolti quasi 800mila voti in poco più di un giorno. La Uefa aveva selezionato dieci gol. Gli altri in lizza erano Paul Pogba, Francia-Svizzera 3-3 Luka Modric, Croazia-Scozia 3-1 Lorenzo Insigne, Belgio-Italia 1-2 Kevin De Bruyne, Danimarca-Belgio 1-2 Andriy Yarmolenko, ...