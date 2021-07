E’ ancora festa per la nazionale: domani su Rai 1 Sogno Azzurro-La strada per Wembley (Di mercoledì 14 luglio 2021) Abbiamo ancora in mente le immagini arrivate domenica sera da Londra, con le parate di Donnarumma, i gol realizzati dai nostri azzurri e quella coppa alzata al cielo. Una festa iniziata l’11 luglio che non è ancora finita per i campioni d’Europa. E la Rai continua a regalare momenti da non dimenticare al suo pubblico. A pochissimi giorni dalla finale di Euro 2020 arriva il film inedito che racconta, attraverso immagini mai viste, come l’Italia è diventata Campione D’Europa: è “Sogno Azzurro, la strada per Wembley”, un progetto della Direzione Sviluppo Nuovi Formati, che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 luglio 2021) Abbiamoin mente le immagini arrivate domenica sera da Londra, con le parate di Donnarumma, i gol realizzati dai nostri azzurri e quella coppa alzata al cielo. Unainiziata l’11 luglio che non èfinita per i campioni d’Europa. E la Rai continua a regalare momenti da non dimenticare al suo pubblico. A pochissimi giorni dalla finale di Euro 2020 arriva il film inedito che racconta, attraverso immagini mai viste, come l’Italia è diventata Campione D’Europa: è “, laper”, un progetto della Direzione Sviluppo Nuovi Formati, che ...

Advertising

Radio3tweet : Per chi ancora si chiede se è meglio andare ad una festa e stare in disparte o non andare per niente, per chi parla… - llyfrausandrain : scappando dalla mia stessa festa di compleanno perché sono le 16:47 e non ho ancora visto l'episodio di Loki au rev… - ssfrontata : Che per fortuna si fa ancora festa Quando la guardo sento l'aria fresca E ho speso il solo giga che mi resta Per de… - OdorizziAlex : RT @IlPrimatoN: 'La festa sul bus scoperto non era autorizzata'. Ma la Nazionale tira dritto e vince ancora Stato-Bonucci - LB19712 : RT @IlPrimatoN: 'La festa sul bus scoperto non era autorizzata'. Ma la Nazionale tira dritto e vince ancora Stato-Bonucci -