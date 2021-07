Draghi e Cartabia oggi visitano il carcere di Santa Maria Capua Vetere

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Premier e ministro della Giustizia si recano aldi Caserta in un momento delicato per gli equilibri di governo, dopo il via libera sofferto - la scorsa settimana - della riforma del processo ...

... dopo il via libera sofferto - la scorsa settimana - della riforma del processo penale, firmata appunto dalla ministra. Modifiche che non sono piaciute all'ex premier Giuseppe Conte, perchè ...... nel carcere 'Uccella' di oggi arrivano il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della Giustizia, Marta. Ed è un intervento deciso da parte del governo dopo lo scandalo nel ...Questo pomeriggio il presidente del Consiglio Mario Draghi e la Guardasigilli Marta Cartabia in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, teatro di violenti pestaggi sui ...MERCOLEDì 14 LUGLIO 2021 Clamoroso Il panda non è più a rischio estinzione. In natura ormai ce ne sono 1.864 esemplari e la Cina ha deciso ...