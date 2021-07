Dovizioso-Aprilia | tre nuovi test per decidere del futuro insieme

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Andreaè stato tre volte vicecampione nella classe MotoGP. Dopo un anno sabbatico, il forlivese potrebbe tornare in sella. Nel frattempo,si sta impegnando a tempo pieno come collaudatorein arrivo.in arrivo Mentre i piloti della MotoGP si godono il sole e si rilassano in vacanza, Andreasi siede con i responsabili del teamdefinendoil programma estivo. Secondo le informazioni dei ...

ARAGON, POI MISANO L'annuncio didi altri tre test insieme ain questo mese di luglio e nel prossimo agosto, può anche essere letto in tal senso, a maggior ragione dopo le parole di ......ha infine fatto il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Andreae di ... La casa di Iwata al pari dell'ha offerto un biennale a Raul Fernandez, il quale, però, sembra ...Nelle ultime settimane il tandem Dovizioso-Aprilia si era un po' raffreddato, complice le titubanze del pilota su un possibile futuro da primo centauro in MotoGp con la scuderia italiana. Ma l'ex Duca ...Lavoro estivo per Aprilia che si prepara per due importanti sessioni di test con Andrea Dovizioso. L'ex centauro di Ducati sarà in pista con le moto di Gresini a fine luglio ad Aragon ed ad agosto in ...