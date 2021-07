Donnarumma, Toni attacca il Milan: “Che errore lasciarlo andare” | News (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'ex attaccante Luca Toni ha commentato su Instagram un post di Gianluigi Donnarumma, scatenando i tifosi del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'exnte Lucaha commentato su Instagram un post di Gianluigi, scatenando i tifosi del

Advertising

Raffy1380 : Quindi secondo Luca Toni il Milan doveva compiacere i desideri di un procuratore, un calciatore ed una famiglia avi… - IvanRuggy : Luca Toni, facciamo una cosa, visto che sei tanti bravo vai a Milanello e chiedi a Gazidis di lasciarti il posto, p… - FocolareRitrovo : Luca Toni è talmente sveglio da non capire che Donnarumma voleva lasciare il Milan, altrimenti avrebbe accettato 8/… - JeriCool94 : Vado sul post di addio di Donnarumma guardo i commenti.. Niente la gente non ha capito Youtubers, ex compagni e Luc… - GreenMidnight1 : @ThDennis85 @ale_taia Toni secondo me dice un'enorme cazzata quando addossa responsabilità alla società. Donnarumma… -