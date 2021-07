Donnarumma-Psg, tutto fatto: annuncio e foto, svelato anche il contratto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ha inizio la nuova avventura di Gigio Donnarumma. Ufficiale il passaggio al Psg, con tanto di foto e prime dichiarazioni. Gigio Donnarumma, ma non sembra una notizia, è il nuovo portiere del Paris Saint Germain. Si, ormai si sapeva da diversi giorni che sarebbe stato il club francese a beneficiare dei servizi dell’estremo difensore nativo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ha inizio la nuova avventura di Gigio. Ufficiale il passaggio al Psg, con tanto die prime dichiarazioni. Gigio, ma non sembra una notizia, è il nuovo portiere del Paris Saint Germain. Si, ormai si sapeva da diversi giorni che sarebbe stato il club francese a beneficiare dei servizi dell’estremo difensore nativo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

brfootball : Gianluigi Donnarumma has arrived in Paris to complete his transfer to PSG ?? (??: @CanalSupporters) - brfootball : OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? - DiMarzio : #Psg | #Donnarumma pronto a cominciare la sua nuova avventura - Fantacalcio : Ufficiale: Donnarumma al PSG, il comunicato - lellinara : RT @fanpage: 'Un nuovo diamante a Parigi', Gigio #Donnarumma è ufficialmente un calciatore del #PSG -