Donnarumma: «PSG grande club. Voglio vincere trofei» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gianluigi Donnarumma, appena presentato dal PSG, ha parlato in conferenza stampa della nuova avventura professionale: «Sono felice di essere parte di questo grandissimo club. Mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida e proseguire qui il mio percorso di crescita. Con il Paris Voglio vincere il più possibile e regalare gioia ai tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

brfootball : Gianluigi Donnarumma has arrived in Paris to complete his transfer to PSG ?? (??: @CanalSupporters) - brfootball : OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? - DiMarzio : #Psg | #Donnarumma pronto a cominciare la sua nuova avventura - Bra_Jsim : RT @brfootball: OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? - jimss47 : RT @brfootball: OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? -