Donnarumma nella sede del PSG per la firma | si attende solo l’ufficialità

(Di mercoledì 14 luglio 2021) l PSG accoglie Gianluigi. L’ormai ex portiere del Milan èdel club parigino per lasul contratto Gianluigiè pronto per iniziare la sua nuova avventura al PSG. Dopo aver salutato il Milan con un lungo post sui suoi profili social, il portiere classe ’99 è arrivatodel club parigino perre il suo contratto. Qui il video, ripreso dal profilo Twitter di Canal Supporters.EST ARRIVÉ À LA FACTORY !!!!IL VA SIGNER SON CONTRAT AVEC LE PSG pic.twitter.com/qhnci4iRdY— Canal ...

Euro2020, il trionfo visto dall'alto:para il rigore e gli azzurri corrono ad ...lista c'è anche Southgate, che sbagliò il rigore decisivosemifinale di Euro 96 contro la ...Oggi il potenziale economico di Napoli si esprimeleadership cittadina nelle classifiche dei ... Con la professionalità e la classe deiche non nascono lontano da Castelvolturno. Non ...Dopo la vittoria dell'europeo con la nazionale italiana Gianluigi Donnarumma si prepara per la sua nuova avventura lontano da Milano e dal Milan. Il ...Terminata la vincente spedizione a Euro 2020, con la vittoria della Coppa e con il premio di miglior giocatore del torneo, per Gianluigi Donnarumma è tempo di scrivere un nuovo capitolo della propria ...