Donnarumma al Psg | ora è ufficiale? Impensabile | il pesantissimo commento di Paolo Maldini | il video che lo scatena | Guarda

Ora è anche ufficiale. Lo si sapeva da settimane, si è atteso la fine di Euro 2020 per confermarlo: Gigio Donnarumma è del Psg. Dopo il trionfo con l'Italia a Wembley, ecco la conferma dal club parigino. Il tutto sui social. Il portiere, ex Milan, accolto con un messaggio in italiano: "Benvenuto Gigio", parole a corredo di una breve clip di presentazione. L'ex rossonero ha siglato con il Psg un contratto di cinque anni, fino al 2026, per la bellezza di 12 milioni di euro a stagione. Insomma, ha scelto una montagna di denaro rispetto alla possibilità di diventare colonna e, chissà, leggenda del Milan.

brfootball : Gianluigi Donnarumma has arrived in Paris to complete his transfer to PSG ?? (??: @CanalSupporters) - brfootball : OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? - DiMarzio : #Psg | #Donnarumma pronto a cominciare la sua nuova avventura - cambionnome : RT @brfootball: OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? - ClintonVick : RT @brfootball: OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? -