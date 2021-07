Donnarumma al Psg fino al 2026: è ufficiale. Maldini: 'Grande rimpianto' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Prima con una foto con la nuova maglia con la scritta 2026, poi con un video celebrativo: così, attraverso i vari canali social, il Paris Saint Germain ha ufficializzato l'ingaggio di Gianluigi ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Prima con una foto con la nuova maglia con la scritta, poi con un video celebrativo: così, attraverso i vari canali social, il Paris Saint Germain ha ufficializzato l'ingaggio di Gianluigi ...

Advertising

brfootball : Gianluigi Donnarumma has arrived in Paris to complete his transfer to PSG ?? (??: @CanalSupporters) - brfootball : OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? - DiMarzio : #Psg | #Donnarumma pronto a cominciare la sua nuova avventura - abybest11 : RT @brfootball: OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? - ajiya006 : RT @brfootball: OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? -