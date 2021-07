Donnarumma al Psg fino al 2026: è ufficiale (Di mercoledì 14 luglio 2021) PARIGI (Francia) - Donnarumma è un nuovo giocatore del Paris Saint - Germain : la notizia era nell'aria, ma ci sono ora i crismi dell'ufficialità. Ad annunciarlo è la stessa società francese con un ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 luglio 2021) PARIGI (Francia) -è un nuovo giocatore del Paris Saint - Germain : la notizia era nell'aria, ma ci sono ora i crismi dell'ufficialità. Ad annunciarlo è la stessa società francese con un ...

Advertising

brfootball : OFFICIAL: Gianluigi Donnarumma signs with PSG until 2026 ?? - brfootball : Gianluigi Donnarumma has arrived in Paris to complete his transfer to PSG ?? (??: @CanalSupporters) - goal : PSG's current goalkeepers: ???? Keylor Navas ???? Sergio Rico ???? Gianluigi Donnarumma ???? Alphonse Areola ???? Marcin Bulk… - LewisAkrasi : RT @goal: PSG's current goalkeepers: ???? Keylor Navas ???? Sergio Rico ???? Gianluigi Donnarumma ???? Alphonse Areola ???? Marcin Bulka ???? Denis Fra… - FranklinUdeh3 : RT @goal: PSG's current goalkeepers: ???? Keylor Navas ???? Sergio Rico ???? Gianluigi Donnarumma ???? Alphonse Areola ???? Marcin Bulka ???? Denis Fra… -