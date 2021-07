Documentario Renzi: Scalfarotto, 'tanti saluti a separazione poteri' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "L'avviso di garanzia a Matteo Renzi stabilisce per via giudiziaria una nuova incompatibilità tra mandato parlamentare e un'attività professionale: la parcella pagata a un avvocato-parlamentare può diventare finanziamento alla politica. E tanti saluti alla separazione dei poteri". Così Ivan Scalfarotto su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "L'avviso di garanzia a Matteostabilisce per via giudiziaria una nuova incompatibilità tra mandato parlamentare e un'attività professionale: la parcella pagata a un avvocato-parlamentare può diventare finanziamento alla politica. Ealladei". Così Ivansu twitter.

