Documentario Renzi: Calenda, 'magistratura ha perso ogni credibilità' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug (Adnkronos) - "Ho visto troppe di queste inchieste concludersi in nulla verso i politici in generale e @matteoRenzi in particolare per attribuire un qualsiasi peso a quanto accaduto. Mi dispiace per i magistrati seri, ma su questa roba la magistratura ha perso ogni credibilità". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda a proposito dell'inchiesta sul Documentario di Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug (Adnkronos) - "Ho visto troppe di queste inchieste concludersi in nulla verso i politici in generale e @matteoin particolare per attribuire un qualsiasi peso a quanto accaduto. Mi dispiace per i magistrati seri, ma su questa roba laha". Lo scrive su Twitter Carloa proposito dell'inchiesta suldi

Advertising

petergomezblog : Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta indagati a Roma per finanziamento illecito. Indagine su 450 mila eur… - Maxdero : Parlaci ancora di quanto è diseducativo il reddito di cittadinanza... - Corriere : Finanziamento illecito: indagati Matteo Renzi e Lucio Presta per il documentario Firenz... - Virus1979C : RT @i_pmt: @kiara86769608 Sapete chi ha concesso i pagamenti a Renzi per quel documentario? La fiorentina Marinella Soldi con Discovery. Sa… - Rogpiton : RT @i_pmt: @kiara86769608 Sapete chi ha concesso i pagamenti a Renzi per quel documentario? La fiorentina Marinella Soldi con Discovery. Sa… -