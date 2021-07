Discoteche, no del governo alla riapertura: bocciato l’odg di FdI. Meloni: il settore è allo stremo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo 18 mesi di chiusura arriva ancora un no alla riapertura delle Discoteche. A fronte degli ultimi giorni di festeggiamenti di piazza e caroselli nelle strade per la vittoria agli Europei. Ma anche in seguito ai casi di raduni clandestini affollati, oltre che in considerazione dello stato di crisi in cui versa un settore messo in ginocchio dalla pandemia, l’intero comparto torna a chiedere al governo un provvedimento di riapertura dei locali e risarcimenti per il danno subito a copertura dei 18 mesi di chiusura forzata delle aziende. Discoteche, no del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo 18 mesi di chiusura arriva ancora un nodelle. A fronte degli ultimi giorni di festeggiamenti di piazza e caroselli nelle strade per la vittoria agli Europei. Ma anche in seguito ai casi di raduni clandestini affollati, oltre che in considerazione dello stato di crisi in cui versa unmesso in ginocchio dpandemia, l’intero comparto torna a chiedere alun provvedimento didei locali e risarcimenti per il danno subito a copertura dei 18 mesi di chiusura forzata delle aziende., no del ...

