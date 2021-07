Dipendenti in malattia durante la partita: l’eterna disparità tra garantiti e non garantiti (Di mercoledì 14 luglio 2021) La settimana scorsa 23 operai della Rap – Risorse Ambiente Palermo, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano – hanno saltato il turno di lavoro a causa di improvvisi ma non preoccupanti malori: proprio in concomitanza con la partita clou dei campionati europei Italia-Spagna. In occasione dei quarti di finale Italia-Belgio, il 2 luglio, erano stati invece in 25 a darsi malati. Il 26 giugno, in occasione di Italia-Austria, erano risultati 20 gli assenti per malattia. La malattia, le partite e le festività Il presidente della Rap Sergio Vizzini ha dichiarato ai giornalisti di non poterci fare niente: ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) La settimana scorsa 23 operai della Rap – Risorse Ambiente Palermo, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano – hanno saltato il turno di lavoro a causa di improvvisi ma non preoccupanti malori: proprio in concomitanza con laclou dei campionati europei Italia-Spagna. In occasione dei quarti di finale Italia-Belgio, il 2 luglio, erano stati invece in 25 a darsi malati. Il 26 giugno, in occasione di Italia-Austria, erano risultati 20 gli assenti per. La, le partite e le festività Il presidente della Rap Sergio Vizzini ha dichiarato ai giornalisti di non poterci fare niente: ...

Advertising

never1966 : @renatobrunetta Giustizia sarebbe anche mettere gli orari di visita per malattia uguali tra dipendenti pubblici e… - mortocheparlax : @martafana ma poi ancora con l'idea squinternata che siano i dipendenti che vogliono lavorare in nero senza contrib… - Marilen97832318 : RT @DonnaRoma71: @Memix1968 Se continuiamo a contare sul buonsenso della gente non ne usciremo mai. Ora la ditta si trova con 4 dipendenti… - DonnaRoma71 : @Memix1968 Se continuiamo a contare sul buonsenso della gente non ne usciremo mai. Ora la ditta si trova con 4 dipe… - Pasqualeit82 : L'INPS comunica che per la società AC BILAN 1899 ha aperto uno sportello dedicato per soddisfare le domande dei sui… -