Dieselgate Volkswagen - Tribunale olandese impone il risarcimento danni a 150 mila automobilisti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Tribunale distrettuale di Amsterdam ha condannato il gruppo Volkswagen a procedere con un risarcimento danni a favore di migliaia di proprietari di veicoli dotati dei software illegali per la manipolazione delle emissioni. In particolare, il costruttore tedesco dovrà versare 3 mila euro di indennizzo a ciascun acquirente di veicoli nuovi a marchio Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, e 1.500 euro a chi ha comprato un usato, che risultavano dotati di defeat device. Sale il conto dello scandalo. Il verdetto riguarda circa 150 mila automobilisti che hanno ...

