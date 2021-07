Diario Italia: Campioni (Di mercoledì 14 luglio 2021) E così, abbiamo vinto. Con merito? Senza dubbio. Dominando? No. Con un po’ di fortuna? Senza quella, come si dice, non si va da nessuna parte in ogni caso. Ecco però una cosa indiscutibile, con cui anche gli analisti meno entusiasti devono fare i conti: non abbiamo perso. Nessuna squadra è stata in grado di batterci, né le piccole e agguerrite (Austria) né quelle grandi sulla carta ma che, insomma, a conti fatti poca roba (Belgio e Inghilterra) né l’unica squadra che è sembrata esserci superiore (la Spagna, ovviamente). Neanche la squadra di casa, neanche con lo stadio pieno, neanche partendo praticamente con un gol di vantaggio, è riuscita a sconfiggere l’Italia giovane e ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 14 luglio 2021) E così, abbiamo vinto. Con merito? Senza dubbio. Dominando? No. Con un po’ di fortuna? Senza quella, come si dice, non si va da nessuna parte in ogni caso. Ecco però una cosa indiscutibile, con cui anche gli analisti meno entusiasti devono fare i conti: non abbiamo perso. Nessuna squadra è stata in grado di batterci, né le piccole e agguerrite (Austria) né quelle grandi sulla carta ma che, insomma, a conti fatti poca roba (Belgio e Inghilterra) né l’unica squadra che è sembrata esserci superiore (la Spagna, ovviamente). Neanche la squadra di casa, neanche con lo stadio pieno, neanche partendo praticamente con un gol di vantaggio, è riuscita a sconfiggere l’giovane e ...

