Detective – Prima Stagione: sulla scena del crimine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Avete mai sognato di risolvere casi? In Detective – Prima Stagione farete parte di una squadra investigativa: raccogliere informazioni, indizi e prove, seguirete varie piste e solamente se sarete stati abbastanza attenti avrete aguzzato l’ingegno risolverete i vostri casi. Detective – Prima Stagione è un gioco di Ignacy Trzewiczek, illustrato da Mateusz Belski ed edito in Italia da Pendragon Game Studio. E’ giocabile da 1 a 5 persone ed è adatto a un pubblico dai 16 anni in su. Una partita in media dura dalle 2 alle 3 ore. Per giocare è necessaria una connessione ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Avete mai sognato di risolvere casi? Infarete parte di una squadra investigativa: raccogliere informazioni, indizi e prove, seguirete varie piste e solamente se sarete stati abbastanza attenti avrete aguzzato l’ingegno risolverete i vostri casi.è un gioco di Ignacy Trzewiczek, illustrato da Mateusz Belski ed edito in Italia da Pendragon Game Studio. E’ giocabile da 1 a 5 persone ed è adatto a un pubblico dai 16 anni in su. Una partita in media dura dalle 2 alle 3 ore. Per giocare è necessaria una connessione ad ...

Come una conchiglia allo scoglio Dopo una lunga serie di romanzi con il protagonista Leo Molinverno, giornalista e detective, ... fondamentale per chi si cimenti per la prima volta con la pagina scritta ma anche per chi è più esperto.

Drone con controller su Topolino, arriva il gadget Topodrone Il TopoDrone sarà disponibile con la sua prima parte insieme a Topolino 3425 in edicola, fumetteria ... che permette ai lettori di calarsi nei panni di detective per svelare una volta per tutte l'...

Varianti Covid, al Niguarda la caccia dei «detective» speciali: «Tre giorni per smascherarle»

Ecco perché non puoi proprio perderti la serie TV Castle Sono 8 le stagioni della serie TV Castle, che vede come protagonisti uno scrittore di romanzi gialli e una detective della polizia investigativa. Tra omicidi efferati e una storia d'amore tormentata, ...

