De Luca videochiama Insigne e Immobile | battuta sugli inglesi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente della Campania, Vincenzo De, ha chiamato in diretta Facebook Lorenzoe Ciro, napoletani e campioni d'Europa con l'Italia: 'Grazie con il cuore per aver portato in ...

Advertising

Mediagol : VIDEO, De Luca videochiama Insigne e Immobile: “Avete onorato la Campania” - napolista : Il presidente della Regione: «Gli inglesi ci sono rimasti male, ha colpito il fatto della medaglia che hanno tolto.… - larampait : (VIDEO) #DeLuca videochiama #Insigne e #Immobile: 'Gli inglesi ci sono rimasti male' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca videochiama

Il presidente della Campania, Vincenzo De, ha chiamato in diretta Facebook Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, napoletani e campioni d'Europa con l'Italia: 'Grazie con il cuore per aver portato in alto Napoli e l'Italia', ha detto.... esultanza gol Lorenzo Insigne Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha videochiamato Lorenzo Insigne e Ciro Immobile per complimentarsi per la vittoria di Euro 2020 con l'Italia. ...Una telefonata in diretta sui social per ringraziare i napoletani campioni d'Europa con l'Italia. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha ...Il Presidente De Luca ha avviato un collegamento con Insigne ed Immobile, reduci dal successo degli Europei, per ringraziarli pubblicamente ...