De Luca | la videochiamata a Immobile e Insigne | Gli inglesi ci sono rimasti male

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente della Campania, Vincenzo De, ha chiamato in diretta Facebook Lorenzoe Ciro, napoletani e campioni d'Europa con l'Italia: 'Grazie con il cuore per aver portato in ...

... freschi vincitori dell'Europeo con la maglia azzurra Il presidente della Regione Campania Vincenzo Deha raggiunto inCiro Immobile e Lorenzo Insigne, freschi vincitori dell'...Il presidente della Campania, Vincenzo De, ha chiamato in diretta Facebook Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, napoletani e campioni d'Europa con l'Italia: 'Grazie con il cuore per aver portato in alto Napoli e l'Italia', ha detto.Una telefonata in diretta sui social per ringraziare i napoletani campioni d'Europa con l'Italia. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha ...Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, attraverso i suoi canali social in videochiamata ha ringraziato Insigne ed Immobile ...