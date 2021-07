Ddl Zan, Senato respinge la sospensiva per un solo voto: ecco cosa succede ora (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un solo voto. Per quel unico voto è stata respinta, oggi in Senato, la proposta di sospensiva al Ddl Zan contro l’omotransfobia. A scrutinio palese il verdetto è stato di 136 sì e 135 no. Le questioni sospensive erano due e sono state presentate da Forza Italia e Lega. Ddl Zan non passa al Senato. Salvini: “La legge è morta” Dopo ben otto mesi dal voto alla Camera il Ddl Zan era arrivato in Senato, alle 9:30 di oggi, per il voto delle sospensive ma, come abbiamo detto, la proposta è stata respinta. Dopo quanto accaduto sono iniziati dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un. Per quel unicoè stata respinta, oggi in, la proposta dial Ddl Zan contro l’omotransfobia. A scrutinio palese il verdetto è stato di 136 sì e 135 no. Le questioni sospensive erano due e sono state presentate da Forza Italia e Lega. Ddl Zan non passa al. Salvini: “La legge è morta” Dopo ben otto mesi dalalla Camera il Ddl Zan era arrivato in, alle 9:30 di oggi, per ildelle sospensive ma, come abbiamo detto, la proposta è stata respinta. Dopo quanto accaduto sono iniziati dei ...

