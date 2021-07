Ddl Zan, Salvini: “Se Letta si ostina affossa la legge” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Se Letta si ostina a non ascoltare niente e nessuno affossa la legge. Togliamo dal testo quello che divide”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda sul ddl Zan contro l’omotransfobia. tan/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Sesia non ascoltare niente e nessunola. Togliamo dal testo quello che divide”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda sul ddl Zan contro l’omotransfobia. tan/sat/gtr su Il Corriere della Città.

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - AndreaLompio53 : @ilfoglio_it @AntonioGurrado Però questi parlamentari mica hanno detto alla gente che dentro il PD e il M5S ci sono… - gilardisil : RT @_DAGOSPIA_: DDL ZAN - ENRICO LETTA HA DATO MANDATO ALLE DUE CAPIGRUPPO PD DI APRIRE UN DIALOGO CON LA LEGA -