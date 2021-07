Ddl Zan, Pillon provoca nella discussione al Senato: il video (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Senatore Simone Pillon, durante le discussioni al Senato, ha nuovamente attaccato il ddl Zan utilizzando la nostra nazionale e la sua recente vittoria agli europei come pretesto per criticare quelli che lui definisce pericoli per la cultura italiana. La mamma contro il genitore 1 Pillon ha citato il gesto di Federico Chiesa che non appena finita la premiazione ha subito chiamato la madre per mostrarle la medaglia appena vinta e festeggiare con lei. Chiesa che chiama la madre da fresco campione d’EuropaTutti abbiamo esultato per la vittoria dell’Italia agli Europei. È stato interessante vedere quale è stata la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilre Simone, durante le discussioni al, ha nuovamente attaccato il ddl Zan utilizzando la nostra nazionale e la sua recente vittoria agli europei come pretesto per criticare quelli che lui definisce pericoli per la cultura italiana. La mamma contro il genitore 1ha citato il gesto di Federico Chiesa che non appena finita la premiazione ha subito chiamato la madre per mostrarle la medaglia appena vinta e festeggiare con lei. Chiesa che chiama la madre da fresco campione d’EuropaTutti abbiamo esultato per la vittoria dell’Italia agli Europei. È stato interessante vedere quale è stata la ...

Advertising

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - adami_silvana : Mentre votano il ddl zan per frenare l' odio omofobo fomentano l' odio tra vaccinati e non e il problema è che ci riescono - Asgard_Hydra : Com'è andato il primo giorno di discussione al Senato del ddl Zan - Wired -