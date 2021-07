Ddl Zan, Pillon: «I giocatori dopo aver vinto gli Europei hanno chiamato la mamma, non il genitore 1 o il genitore 2» – Il video (Di mercoledì 14 luglio 2021) «I giocatori dopo aver vinto gli Europei hanno chiamato la mamma, non il genitore 1 o 2». Simone Pillon non molla la presa e torna sulla questione della genitorialità durante la discussione sul Ddl Zan. «Tutti abbiamo esultato per la vittoria dell’Italia agli Europei. È stato interessante vedere quale è stata la prima reazione dei giocatori. Non hanno telefonato al genitore 1 o al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Iglila, non il1 o 2». Simonenon molla la presa e torna sulla questione della genitorialità durante la discussione sul Ddl Zan. «Tutti abbiamo esultato per la vittoria dell’Italia agli. È stato interessante vedere quale è stata la prima reazione dei. Nontelefonato al1 o al ...

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - markoapi : @SimoPillon Ma questi siti esistono ora che il ddl Zan non è ancora discusso. - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Grazie all'articolo 7, tutti gli istituti dovranno celebrare la Giornata nazionale contro l'omolesbobitransfobia. Per i pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan "Gender ultima grande ideologia"/ Filosofo Marty: "movimento autoritario invade vita" Dall'Italia alla Francia, il tema dell'identità di genere resta di strettissima attualità: anzi, da noi è il Ddl Zan e lo scontro accesissimo tra i partiti ad aver segnalato alle cronache nazionale il concetto del " gender ". Oltralpe invece il tema è dibattuto da tempo, con diversi pensatori ed esperti in ...

Bocciata per un solo voto la richiesta del centrodestra di sospensiva al ddl Zan Parte così la discussione generale ma il clima è da muro contro muro. Per Salvini se Letta e il Pd insistono a non dialogare la legge è morta. E Renzi si chiede cosa accadrà con i voti segreti

Il ddl Zan e lo strano travaso tra la piazza e il Parlamento Il Foglio Ddl Zan, Rauti: "Offensiva ideologica dei sacerdoti del gender" "Il ddl Zan non è altro che un'operazione politica con la precisa volontà di rieducare e riprogramma culturalmente bambini, giovani e in generale la società. E' una grande offensiva ideologica orchest ...

Ddl Zan, il Senato boccia la sospensiva per un voto. Salvini: “Dialogo o la legge è morta” "Il Senato non approva...per un voto". Nella pausa che la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, fa al momento della lettura dell'esito della votazione ...

