Ddl Zan | Italia Viva non faccia sgambetti al Pd E sul centrodestra… Parla Nannicini

Leggi su formiche (Di mercoledì 14 luglio 2021) Malgrado il primo round se lo siano aggiudicati i sostenitori del disegno di legge più divisivo del momento, non sono mancate le polemiche durante la discussione in Senato. Un risultato è inconfutabile: sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità. Ma la strada per l'approvazione del provvedimento legislativo contro le discriminazioni di genere è ancora lunga. Lo stallo politico è un dato assodato. La divisione è tutto sommato sempre la stessa. La coalizione di centrodestra è apertamente contraria, mentre il centrosinistra è a favore. Al fianco del Pd anche il Movimento 5 Stelle e Leu. L'atteggiamento diè ambivalente. Renzi difende ...

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - AndreaFortini10 : Ma il Salvini che è intervenuto sul ddl Zan in Senato per dire che bisognava chiudere i rapporti con tutti gli Stat… - luigipelli : RT @jacopo_iacoboni: Il punto di riferimento fortissimo dei progressisti sul ddl Zan [tks @ardigiorgio per averlo twittato] -