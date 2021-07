Ddl Zan, il Senato respinge la sospensiva per un solo voto. Resta il rischio del rinvio a settembre (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’aula del Senato ha appena respinto la proposta di sospensiva al ddl Zan per un solo voto: 136 sì e 135 no. Un solo voto di distacco. La maggioranza, dunque, sembra essere risicatissima. Superato anche questo scoglio, oltre al respingimento delle pregiudiziali di costituzionalità di ieri presentate da Fratelli d’Italia e Lega, il ddl Zan tornerà in aula, al Senato, per la discussione ma il rischio Resta quello dello slittamento a settembre. Un dibattito, quello sulla legge contro l’omotransbifobia, che ieri ha registrato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’aula delha appena respinto la proposta dial ddl Zan per un: 136 sì e 135 no. Undi distacco. La maggioranza, dunque, sembra essere risicatissima. Superato anche questo scoglio, oltre al respingimento delle pregiudiziali di costituzionalità di ieri presentate da Fratelli d’Italia e Lega, il ddl Zan tornerà in aula, al, per la discussione ma ilquello dello slittamento a. Un dibattito, quello sulla legge contro l’omotransbifobia, che ieri ha registrato ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - RobertoSignore7 : RT @jacopo_iacoboni: La richiesta di sospensione dell’esame del ddl Zan (avanzata da Lega e Forza Italia) è stata bocciata oggi per un solo… - tempoweb : Quel post malandrino della Cirinnà scatena la Renzofobia sulla legge Zan #monicacirinna #ddlzan #matteorenzi… -