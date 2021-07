Ddl Zan, il Senato discute il testo contro l’omotransfobia: segui la diretta tv (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo un inizio di discussione turbolento, con una bagarre scoppiata in Aula poco dopo l’inizio dei lavori, il ddl Zan torna ancora in Senato. Palazzo Madama continua l’esame del testo sul contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità. La discussione continuerà anche giovedì 15 e la discussione generale si terrà il 20 luglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo un inizio di discussione turbolento, con una bagarre scoppiata in Aula poco dopo l’inizio dei lavori, il ddl Zan torna ancora in. Palazzo Madama continua l’esame delsul contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità. La discussione continuerà anche giovedì 15 e la discussione generale si terrà il 20 luglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

