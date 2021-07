Ddl Zan, Ciampolillo colpisce ancora. Sospensiva bocciata per un solo voto al fotofinish: è il suo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ddl Zan, è ancora Ciampolillo time purtroppo. Il senatore infierisce sulla Sospensiva: mozione bocciata per un solo voto di scarto al fotofinish: il suo… Incredibile ma vero, anche sul Ddl Zan è di nuovo Ciampolillo time. È ancora il senatore del Gruppo Misto, ex Cinquestelle, Alfonso Ciampolillo, detto Lello, l’uomo dell’ultimo minuto utile e del voto in extremis utile alle sinistre a far spostare l’ago della bilancia in loro favore. Perché ancora una volta è lui a decidere in zona ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ddl Zan, ètime purtroppo. Il senatore infierisce sulla: mozioneper undi scarto al: il suo… Incredibile ma vero, anche sul Ddl Zan è di nuovotime. Èil senatore del Gruppo Misto, ex Cinquestelle, Alfonso, detto Lello, l’uomo dell’ultimo minuto utile e delin extremis utile alle sinistre a far spostare l’ago della bilancia in loro favore. Perchéuna volta è lui a decidere in zona ...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - Ariel2575 : RT @AntonioCarrabi1: No DDL Zan!! Il discorso di Suor Lucia è correttissimo dal punto di vista teologico e trova riscontro nelle Scritture… - kaitenmvstdie : RT @WillHerondaleJC: 'che facciamo? mettiamo anche ciccioni nelle categorie che la legge Mancino protegge?' SONO SCHIFATA, il tono, le risa… -