Ddl Zan, al Senato via alla discussione: l’ultimo blitz della Lega respinto per un voto. Fdi annuncia ostruzionismo: “Maratona di interventi” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Al Senato è ricominciato il dibattito sul ddl Zan. Dopo la bocciatura delle pregiudiziali, Palazzo Madama ha respinto anche la questione sospensiva sull’esame del provvedimento sul contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere e disabilità. Ma lo stop è passato solo per un voto: 136 Senatori hanno votato per continuare la discussione, 135 per sospenderla. Il capogruppo dei renziani a Palazzo Madama, Davide Faraone, ne approfitta per lanciare un messaggio al Pd e ai 5 stelle: Questo voto dimostra chiaramente quello che diciamo da tempo, o si cambia rotta o il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alè ricominciato il dibattito sul ddl Zan. Dopo la bocciatura delle pregiudiziali, Palazzo Madama haanche la questione sospensiva sull’esame del provvedimento sul contrastodiscriminazione o violenza per sesso, genere e disabilità. Ma lo stop è passato solo per un: 136ri hanno votato per continuare la, 135 per sospenderla. Il capogruppo dei renziani a Palazzo Madama, Davide Faraone, ne approfitta per lanciare un messaggio al Pd e ai 5 stelle: Questodimostra chiaramente quello che diciamo da tempo, o si cambia rotta o il ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - IviaZingale : RT @LegaSalvini: Stefano #Candiani: Sul ddl Zan la #Lega è aperta al confronto sui contenuti, ma no all'approccio ideologico del PD. L'inte… - AlibrandoR : RT @giulianol: @PellegriniLuisa @Annamar56834309 Non esistono leggi 'estremamente chiare'. Una volta aperta la via, si andrà a catena. Guar… -