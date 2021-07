Dati Covid 14 luglio: sono 38 i nuovi contagi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.875 tamponi molecolari sono stati rilevati 38 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,98%. sono inoltre 1.850 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,22%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 5. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che dei 42 nuovi casi odierni 5 riguardano migranti/richiedenti asilo sul territorio ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.875 tamponi molecolaristati rilevati 38con una percentuale di positività dello 0,98%.inoltre 1.850 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 4 casi (0,22%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti5. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che dei 42casi odierni 5 riguardano migranti/richiedenti asilo sul territorio ...

