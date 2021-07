Dalla Spagna: Barcellona, Sergi Roberto verso il rinnovo fino al 2024 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sergi Roberto e il Barcellona, un connubio destinato ad andare avanti. Lo afferma Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo che dedica un approfondimento al calciatore blaugrana. Secondo i colleghi iberici, il club catalano avrebbe messo sul piatto un prolungamento fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista sembrerebbe propenso ad accettarlo. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021)e il, un connubio destinato ad andare avanti. Lo afferma Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo che dedica un approfondimento al calciatore blaugrana. Secondo i colleghi iberici, il club catalano avrebbe messo sul piatto un prolungamentoal 30 giugno. Il centrocampista sembrerebbe propenso ad accettarlo. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

IlContiAndrea : La FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della sem… - infoitsport : Dalla Spagna, Florentino Perez e gli insulti a Mourinho e Ronaldo: “Due idioti viziati” - infoitsport : Dalla Spagna: le frasi shock di Florentino Perez su CR7 e Mou - SfrizzeSilvia : RT @NatureItaly: Le foreste dalla Finlandia alla Spagna perdono le loro difese naturali contro vento, fuoco e parassiti. - GiuNas92 : @danielelozzi Non so se è superiore a Luis Enrique. Io dalla Spagna avrei preso alcuni elementi come i terzini e Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna The Witcher: da romanzo sconosciuto a fenomeno di costume. ... gioco di carte praticamente introvabile che venne pubblicato solo in Polonia e Spagna. Un ... The Witcher Gioco da Tavolo , edito in Italia da Giochi Uniti , che riscosse buone valutazioni dalla ...

Florentino Perez e gli audio del 2012: 'Cristiano Ronaldo è un imbecille, è malato' Dalla Spagna emergono audio risalenti al 2012 pubblicati dal giornale El Confidencial con protagonista il presidente del Madrid Florentino Perez . Negli ultimi audio pubblicati, nei primi il ...

Proposta dalla Spagna, Pallone d'Oro congiunto per Bonucci e Chiellini Chiamarsi Bomber Traffico di cocaina dalla Colombia ad Olbia: arrestata una 47enne latitante Una donna colombiana 47enne, destinataria dal 2016 di una misura cautelare disposta dal Tribunale di Tempio Pausania per traffico internazionale di droga, è stata catturata lo scorso fine settimana da ...

Venezuela: Guaidó denuncia persecuzione a partito oppositore Il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidó, ha assicurato che è in atto una persecuzione contro il partito Voluntad Popular (Vp), in cui ha fatto buona parte della sua carriera politica, e ch ...

... gioco di carte praticamente introvabile che venne pubblicato solo in Polonia e. Un ... The Witcher Gioco da Tavolo , edito in Italia da Giochi Uniti , che riscosse buone valutazioni...emergono audio risalenti al 2012 pubblicati dal giornale El Confidencial con protagonista il presidente del Madrid Florentino Perez . Negli ultimi audio pubblicati, nei primi il ...Una donna colombiana 47enne, destinataria dal 2016 di una misura cautelare disposta dal Tribunale di Tempio Pausania per traffico internazionale di droga, è stata catturata lo scorso fine settimana da ...Il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidó, ha assicurato che è in atto una persecuzione contro il partito Voluntad Popular (Vp), in cui ha fatto buona parte della sua carriera politica, e ch ...