Dalla Germania: "Mega offerta Chelsea per Chiesa", ma la Juve fa muro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo Christian Falk, giornalista della 'Bild', il Chelsea avrebbe proposto alla Juventus 100 milioni di euro come base per arrivare a Federico Chiesa. Tuttavia, malgrado l'insistenza del club londinese, la società bianconera fa muro poiché ritiene incedibile l'esterno offensivo reduce da un grande Europeo. Foto: Instagram Chiesa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

