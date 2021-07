Dal Pino, con Euro 2020, Serie A è centro del calcio europeo (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Complimenti ancora alla Nazionale, ai giocatori e allo staff. Un lavoro straordinario. L'Europeo ripone la Serie A al centro del panorama del calcio Europeo che è quello che guida su scala globale":: ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Complimenti ancora alla Nazionale, ai giocatori e allo staff. Un lavoro straordinario. L'peo ripone laA aldel panorama delpeo che è quello che guida su scala globale":: ...

Advertising

pino_massaro : @stanzaselvaggia Avevo qualche dubbio su Calenda ,se ti ha bloccato, è veramente bravo,Tu hai la presunzione di dar… - Divino_2 : RT @SantucciFulvio: Dal Pino ha proprio la faccia di quello che all'imbarco aereo ti frega il posto in fila facendo finta di parlare al tel… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #DalPino e #Gravina da #Draghi: grido d'allarme della #SerieA per riaprire gli stadi. Può saltare la prima giornata https://t… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Dal Pino: 'Il 22 agosto vogliamo gli stadi pieni al 100%, con il green pass. La Serie A al centro del calcio europeo' https:/… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Dal Pino, con Euro 2020, Serie A è centro del calcio europeo Siamo su strada per tornare campionato più bello del mondo -