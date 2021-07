Dagospia: Draghi ha fatto pressione su Speranza per accettare la richiesta di Chiellini per l’autobus scoperto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo quanto scrive Dagospia, sarebbe stato Mario Draghi in persona ad autorizzare la parata degli azzurri di Mancini a Roma, a bordo di un autobus scoperto. Il tutto dopo la minaccia del capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, agli addetti alla sicurezza: «O ci date l’autobus scoperto o non andiamo da Draghi». Il Premier, a quel punto, ha fatto a sua volta pressione sul ministro Speranza – il più critico verso l’operazione – per dare il suo benestare. Dagospia scrive: “Ieri c’è mancato poco che saltasse la festa degli azzurri a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo quanto scrive, sarebbe stato Marioin persona ad autorizzare la parata degli azzurri di Mancini a Roma, a bordo di un autobus scoperto. Il tutto dopo la minaccia del capitano della Nazionale, Giorgio, agli addetti alla sicurezza: «O ci datescoperto o non andiamo da». Il Premier, a quel punto, haa sua voltasul ministro– il più critico verso l’operazione – per dare il suo benestare.scrive: “Ieri c’è mancato poco che saltasse la festa degli azzurri a ...

napolista : Per tutta la giornata, domenica, il ministro della Salute aveva negato il permesso alla Nazionale. Dopo le pression… - 76Pier : #speranzadimettiti Chiellini contro #speranza #draghi striglia il ministro - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: CONTE VS DRAGHI, LA SFIDA DI DOMANI - ADESSO I DUE SI TROVERANNO FACCIA A FACCIA E... - gmlegnino : @_DAGOSPIA_ Draghi gli fa un culo così a pinocchio Conte - Anna302478978 : Chiellini ha perso le staffe con Speranza xché voleva far saltare la festa' Il premier Draghi ha strigliato Speranz… -