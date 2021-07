Da zona bianca a zona gialla: cosa cambia e quali restrizioni entrano in vigore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con il rapido diffondersi della variante Delta del Coronavirus, si rendono necessarie una serie di nuove restrizioni al fine di contenere il contagio. Secondo le previsioni, il nuovo ceppo del Sars-CoV-2 potrebbe diventerà predominante, ragion per cui diventa fondamentale agire d’anticipo per bloccarne l’impatto. L’inasprimento delle regole e delle restrizioni è quindi una delle vie possibile e percorribili dal Governo, che potrebbe determinare il ritorno in zona gialla delle Regioni a maggior rischio di contagio. Potrebbe anche tornare l’obbligo di mascherina all’aperto, abolito dal 28 giugno 2021. Gli ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con il rapido diffondersi della variante Delta del Coronavirus, si rendono necessarie una serie di nuoveal fine di contenere il contagio. Secondo le previsioni, il nuovo ceppo del Sars-CoV-2 potrebbe diventerà predominante, ragion per cui diventa fondamentale agire d’anticipo per bloccarne l’impatto. L’inasprimento delle regole e delleè quindi una delle vie possibile e percorribili dal Governo, che potrebbe determinare il ritorno indelle Regioni a maggior rischio di contagio. Potrebbe anche tornare l’obbligo di mascherina all’aperto, abolito dal 28 giugno 2021. Gli ...

Advertising

QuiMediaset_it : Stasera su @rete4 nuovo appuntamento con #ZonaBianca condotto da @giusbrindisi - TommasoMalva : @Capezzone @StaseraItalia @zona_bianca Ci sarò capezzo e fagli il culo ti mando questa foto bellissima - Roberta44447827 : RT @Capezzone: +++Doppio appuntamento in tv+++ Stasera alle 20.30 sarò tra gli ospiti di #staseraitalia @staseraitalia, mentre in tarda ser… - lorenzocasalin4 : RT @Capezzone: +++Doppio appuntamento in tv+++ Stasera alle 20.30 sarò tra gli ospiti di #staseraitalia @staseraitalia, mentre in tarda ser… - giotim2 : RT @Capezzone: +++Doppio appuntamento in tv+++ Stasera alle 20.30 sarò tra gli ospiti di #staseraitalia @staseraitalia, mentre in tarda ser… -