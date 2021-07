Cuba ha bloccato l’accesso a Facebook e Telegram dopo le proteste

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (foto: Unsplash)Il governo dista reprimendo le più grandiche hanno scosso l’isola caraibica da trent’anni, ma non solo con le forze dell’ordine per le strade. Secondo NetBlocks, un’organizzazione con sede a Londra che monitoraalla rete nel mondo,, Instagram, WhatsApp esono stati tutti almeno parzialmente bloccati ada lunedì. Le manifestazioni che hanno interessato da domenica la capitale Avana e altri paesi dell’isola sono iniziate spontaneamente ma poi si sono ingrandite grazie ai social. Le persone scese in piazza hanno protestato ...

... alimentando ovunque lo spirito della ribellione, per questo il governo hainternet e i social media. L'anno scorsosembrava riuscire a controllare la pandemia di Covid - 19, ma i ...Quando si parla diva detto che il paese è di fattonella sua vita da feroci sanzioni che gli USA continuano ad applicare e far applicare. E Biden non è molto diverso dai suoi ...Un «fidei donum» ambrosiano descrive la manifestazione spontanea di protesta per le difficili condizioni socio-economiche della popolazione. Tra i partecipanti molti giovani, la Chiesa cerca di mediar ...L'Avana (Agenzia Fides) - "In questo momento, come Pastori, ci preoccupa che le risposte a queste richieste siano l'immobilità che contribuisce a dare continuità ai problemi, senza risolverli. Non sol ...