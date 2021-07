Cuba, continua la repressione: un morto, reporter in galera. Intanto l’Italia finanzia il regime con mezzo milione di euro (Di mercoledì 14 luglio 2021) continuano le violenze brutali a Cuba contro la popolazione. Il ministero dell’Interno Cubano ha confermato la morte di uno dei manifestanti, vicino all’Avana. Si tratta della prima vittima riconosciuta ufficialmente (sarebbero almeno dieci secondo gli oppositori) delle manifestazioni di cui le autorità danno notizia. Cuba, il regime conferma la morte di Tejeda L’uomo, Diubis Laurencio Tejeda, 36 anni, è morto a Arroyo Naranjo, nel corso di”disordini”, secondo quanto riferito dall’agenzia statale Cubana Acn. L’uomo è morto durante gli scontri vicino ad una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021)no le violenze brutali acontro la popolazione. Il ministero dell’Internono ha confermato la morte di uno dei manifestanti, vicino all’Avana. Si tratta della prima vittima riconosciuta ufficialmente (sarebbero almeno dieci secondo gli oppositori) delle manifestazioni di cui le autorità danno notizia., ilconferma la morte di Tejeda L’uomo, Diubis Laurencio Tejeda, 36 anni, èa Arroyo Naranjo, nel corso di”disordini”, secondo quanto riferito dall’agenzia statalena Acn. L’uomo èdurante gli scontri vicino ad una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scontri, arresti e feriti: è il bilancio delle violenze a Cuba. In migliaia hanno animato la più grande protesta de… - SecolodItalia1 : Cuba, continua la repressione: un morto, reporter in galera. Intanto l’Italia finanzia il regime con mezzo milione… - Dhamiano55 : RT @rakmetov: L'imperalismo yankee continua ad attaccare Cuba socialista attraverso i suoi gusanon sparsi per il mondo. Tutte e tutti al fi… - Carolicen : ?? #Cuba Cuba è notoriamente poco performante nell'ambito delle libertà fondamentali e dei diritti umani. Lo Stato c… - amg9847 : RT @cristiangori5: #soscuba I militari a Cuba sembrano non fermarsi nemmeno davanti ai bambini I media in Europa non ne parlano, ma ci so… -