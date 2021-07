Cuba, anche la sinistra apre gli occhi. Bertinotti: “Ci vuole una rivoluzione nella rivoluzione” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una “rivoluzione per salvare la rivoluzione” di Cuba. Commenta così l’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti, quanto sta accadendo sull’isola caraibica, dove le proteste contro il regime innescate dalle conseguenze della pandemia di Covid-19 e dell’embargo degli Stati Uniti fanno riaffiorare alla mente le manifestazioni degli inizi degli anni Novanta. Migliaia di persone sono scese in strada negli ultimi giorni in tutte le principali città di Cuba, dove la situazione economica per la popolazione sembra diventata insostenibile. Alternativamente manca l’elettricità, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una “per salvare la” di. Commenta così l’ex presidente della Camera, Fausto, quanto sta accadendo sull’isola caraibica, dove le proteste contro il regime innescate dalle conseguenze della pandemia di Covid-19 e dell’embargo degli Stati Uniti fanno riaffiorare alla mente le manifestazioni degli inizi degli anni Novanta. Migliaia di persone sono scese in strada negli ultimi giorni in tutte le principali città di, dove la situazione economica per la popolazione sembra diventata insostenibile. Alternativamente manca l’elettricità, ...

