Crollo termico e temporali sull’Italia | ecco cosa ci aspetta e quando

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Un vortice ciclonico ha trafitto, in piena estate, il cuore dell’Europa e posizionandosi tra Italia e Germania ha causato un’ondata di maltempo sulle nostre regioni settentrionali. Nella giornata di martedì 13 si sono verificate eccezionali grandinate, nubifragi, intense raffiche di vento e addirittura un tornado. Nei prossimi giorni il vortice scenderà verso sud. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che l’aria più fresca che alimenta il centro depressionario ha provocato un sensibile abbassamento delle temperature che al Nord hanno perso anche 10°C rispetto ai giorni scorsi. Fino a giovedì iinteresseranno principalmente i settori alpini e prealpini, mentre ...

Nel corso del weekend saranno il Sud e ancora le regioni centrali a essere colpiti da numerosi temporali con grandinate e un conseguenze calodi almeno 8°C. NEL DETTAGLIO Mercoledì 14. Al ...Nel pomeriggio i temporali non si sono solo abbattuti in Trentino , ma hanno interessato anche buona parte del Piemonte, causando unal passaggio dei fenomeni. In particolare le ...Nel corso del weekend saranno il Sud e ancora le regioni centrali a essere colpiti da numerosi temporali con grandinate e un conseguenze calo termico di almeno 8°C. Mercoledì 14. Al nord: instabile ...Da mercoledì 14 luglio le massime inizieranno a scendere di 8-10 gradi rispetto alle temperature afose delle ultime settimane, attestandosi sui 25-28 gradi (minime sui 20-22). Piogge e possibili tempo ...