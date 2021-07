Crisanti: “Con i festeggiamenti per la Nazionale il Governo ha dato un altro messaggio demagogico agli italiani” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La gente fa quello che è permesso e che è tollerato, il problema non sono le persone, pensare che le persone siano più ragionevoli di coloro che fanno le regole è un’aspirazione assolutamente infondata. Il problema sono le regole e l’implementazione delle regole stesse”. Risponde subito così il virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti quando gli chiediamo di commentare i possibili effetti della festa sul pullman scoperto per la vittoria agli Europei della Nazionale. Quali sono le ricadute dei festeggiamenti? Noi ancora siamo abituati a vedere l’epidemia come fosse una fotografia, invece dobbiamo vederla come ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) La gente fa quello che è permesso e che è tollerato, il problema non sono le persone, pensare che le persone siano più ragionevoli di coloro che fanno le regole è un’aspirazione assolutamente infondata. Il problema sono le regole e l’implementazione delle regole stesse”. Risponde subito così il virologo dell’Università di Padova Andreaquando gli chiediamo di commentare i possibili effetti della festa sul pullman scoperto per la vittoriaEuropei della. Quali sono le ricadute dei? Noi ancora siamo abituati a vedere l’epidemia come fosse una fotografia, invece dobbiamo vederla come ...

