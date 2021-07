Cremonese, Braida: "Il Barcellona non può permettersi Insigne. Gaetano? Vedremo in futuro cosa accadrà" (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'ex direttore sportivo del Barcellona ed attuale direttore generale della Cremonese, Ariedo Braida, è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Ecco quanto emerso: "Insigne è il profilo giusto per il Barcellona che però mostra una condizione finanziaria disastrosa e non credo che possa fare questa operazione. Il club spagnolo sta cercando di liberarsi dei calciatori che possiedo un grande ingaggio. Però, vorrei che Insigne rimanesse a Napoli e mi piacerebbe che continuasse ad essere la bandiera dei partenopei. Nella vita i soldi sono importanti, ma dal momento in cui dove già ti trovi guadagni ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'ex direttore sportivo deled attuale direttore generale della, Ariedo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Ecco quanto emerso: "è il profilo giusto per ilche però mostra una condizione finanziaria disastrosa e non credo che possa fare questa operazione. Il club spagnolo sta cercando di liberarsi dei calciatori che possiedo un grande ingaggio. Però, vorrei cherimanesse a Napoli e mi piacerebbe che continuasse ad essere la bandiera dei partenopei. Nella vita i soldi sono importanti, ma dal momento in cui dove già ti trovi guadagni ...

Advertising

realwarriale2 : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - ilnapolionline : Braida, dir. gen. Cremonese: 'Insigne non deve muoversi da Napoli' - - sportli26181512 : Calciomercato Napoli, Braida: 'Insigne perfetto per il Barcellona': Il dg della Cremonese: 'Piace a tantissime squa… - Cucciolina96251 : RT @_Morik92_: La mia chiacchierata con Ariedo #Braida: '#Zanimacchia ci darà soddisfazioni, operazione definita in poco tempo. #Juve? Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese Braida Braida: "Insigne piace al Barcellona. Ma gli consiglio di restare a Napoli" Ariedo Braida, ex ds blaugrana, ha rivelato che al Barcellona piace Lorenzo Insigne e il suo modo di giocare Ariedo Braida, ex ds del Barcellona e ora alla Cremonese, ha parlato di un possibile interesse dei blaugrana per Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole, rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. "Insigne ha un ...

Braida: "Insigne piace al Barcellona, è il profilo perfetto per i blaugrana" ...si è trattati da re è un rischio" foto Hermann Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona attualmente direttore generale della Cremonese. ...

BNEWS | Cremonese, Braida è a Milano: possibili intrecci di mercato SerieBnews.com Braida, dir. gen. Cremonese: “Insigne non deve muoversi da Napoli” Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ecco le sue parole: “Insigne è il profilo perfetto per il Barcellona. E’ bravo e lo dicono tutti, non io. E’ ...

Insigne Lazio, Braida: «Lorenzo piace al Barcellona, ma…» Ariedo Braida, ex ds blaugrana, ha parlato di Lorenzo Insigne, accostato anche alla Lazio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Ariedo Braida, ex ds del Barcellona e ora alla Cremonese, ha parlato di un po ...

Ariedo, ex ds blaugrana, ha rivelato che al Barcellona piace Lorenzo Insigne e il suo modo di giocare Ariedo, ex ds del Barcellona e ora alla, ha parlato di un possibile interesse dei blaugrana per Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole, rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. "Insigne ha un ......si è trattati da re è un rischio" foto Hermann Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ariedo, ex direttore sportivo del Barcellona attualmente direttore generale della. ...Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ecco le sue parole: “Insigne è il profilo perfetto per il Barcellona. E’ bravo e lo dicono tutti, non io. E’ ...Ariedo Braida, ex ds blaugrana, ha parlato di Lorenzo Insigne, accostato anche alla Lazio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Ariedo Braida, ex ds del Barcellona e ora alla Cremonese, ha parlato di un po ...