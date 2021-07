Advertising

infoitinterno : COVID, I CONTAGI IN TOSCANA SONO AUMENTATI DEL 55% IN UNA SETTIMANA - cascinanotizie : Coronavirus: record di tamponi, scende la percentuale di positivi - qn_lanazione : #Covid #Toscana 13 luglio: 90 nuovi #contagi, crescono i #tamponi. Tasso di positività 1,8% - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 90 contagi: bollettino 14 luglio - - TV7Benevento : Covid oggi Toscana, 90 contagi: bollettino 14 luglio... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

'Quando circolava liberamente ilin una popolazione non vaccinata - spiega - c'era il 2% di ... Vaccini, il governatore della: 'Flessione comprensibile con l'estate' Ma con l'estate che si ...Firenze, 13 luglio 2021 - Consueta anticipazione dei dati toscani sulla pandemia da19 , da parte del presidente della Regione Eugenio Giani : "Insono 90 i nuovi casi di Coronavirus su 21.706 test", scrive Giani su Facebook. Giani dà conto anche di un netto incremento ...Il modello Macron spinge la campagna vaccinale, con oltre 2 milioni di prenotazioni. In Italia il confronto è aperto. Centrodestra contrario. I ministri Brunetta e Bonetti favorevoli ...Nel corso degli ultimi giorni, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha condotto una vasta operazione di controllo a livello nazionale presso i centri e le strutture pubbliche e private de ...