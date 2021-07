Covid, Sydney in lockdown almeno fino al 30 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Verrà prorogato “almeno” fino al 30 luglio in Australia il lockdown imposto a Sydney, nel quadro delle misure messe in atto per arginare il nuovo focolaio di Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la premier dello stato del New South Wales, Gladys Berejiklian, dopo aver visto gli ultimi dati sui contagi che parlano di 97 casi a trasmissione locale per la giornata di ieri. Per la popolazione locale resta dunque in vigore l’obbligo di uscire solo per lavoro, appuntamenti medici, spese di beni essenziali ed attività fisica all’aperto. Da metà giugno, quando è emersa l’esistenza di un focolaio nell’area di Bondi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Verrà prorogato “al 30in Australia ilimposto a, nel quadro delle misure messe in atto per arginare il nuovo focolaio di Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la premier dello stato del New South Wales, Gladys Berejiklian, dopo aver visto gli ultimi dati sui contagi che parlano di 97 casi a trasmissione locale per la giornata di ieri. Per la popolazione locale resta dunque in vigore l’obbligo di uscire solo per lavoro, appuntamenti medici, spese di beni essenziali ed attività fisica all’aperto. Da metà giugno, quando è emersa l’esistenza di un focolaio nell’area di Bondi ...

Covid, Sydney in lockdown almeno fino al 30 luglio Verrà prorogato 'almeno' fino al 30 luglio in Australia il lockdown imposto a Sydney, nel quadro delle misure messe in atto per arginare il nuovo focolaio di Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la premier dello stato del New South Wales, Gladys Berejiklian, dopo aver visto gli ...

Borsa: Asia in calo con timori inflazione, attesa per Powell ...del lockdown a Sydney, mentre il Vietnam ( - 1,6%) entra in una fase di 'correzione', con l'indice principale che ha perso oltre il 10% dal 2 luglio, in scia ai timori per la diffusione del Covid 19. ...

Covid, Sydney in lockdown almeno fino al 30 luglio Adnkronos Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid, green pass per accedere a eventi e locali, Sileri: “Facciamo subito come la Francia” Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 14 luglio ...

Borsa: Asia in calo con timori inflazione, attesa per Powell MILANO, 14 LUG - Borse asiatiche in rosso, con gli investitori che si interrogano sulla traiettoria dei tassi americani dopo che il dato sull'inflazione statunitense ha superato le attese degli econom ...

