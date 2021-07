Covid, Speranza: ancora dentro pandemia, guai dire che è finita (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Siamo ancora dentro a una pandemia, guai a pensare che sia finita". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al convegno "Pnrr e sanità", promosso da Fratelli d'Italia."Bisogna ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Siamoa unaa pensare che sia". Così il ministro della Salute, Roberto, intervenendo al convegno "Pnrr e sanità", promosso da Fratelli d'Italia."Bisogna ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Siamo attrezzati per la terza dose, ma credo che sia più un richiamo. Non si sa ancora della reale necessità, ma n… - fleinaudi : La lettera aperta del nostro @andreapruitic, CdA #FLE, al Ministro @robersperanza sul dato dei deceduti post vaccin… - paoliblu : RT @AdolfoTasinato: Speranza è senza speranza? Tutto quello che sta accadendo in Italia tra terrorismo mediatico e interessi politici. Da d… - giranoparole : RT @matteo_rivi: Al tg1, si dice che #Speranza vuole una quantità di tamponi minima per la permanenza in zona bianca. E certo, altrimenti,… - brunosavorelli : In questo anno di covid, a mio avviso, 2 politici hanno fatto errori incredibili, legati alla loro non competenza e… -